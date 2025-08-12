ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Передавали дроны и авто армии врага: двух губернаторов РФ осудили за поддержку войны

Вторник 12 августа 2025 12:12
UA EN RU
Передавали дроны и авто армии врага: двух губернаторов РФ осудили за поддержку войны Фото: двух губернаторов РФ осудили за поддержку войны (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

По материалам СБУ двое губернаторов РФ получили заочные приговоры за финансирование войны в Украине. Они передавали оккупантам автомобили, мотоциклы, средства РЭБ и вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ в Житомирской области.

Так, губернаторы Иркутской области и Забайкальского края РФ Игорь Кобзев и Александр Осипов получили 8 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Следствием подтверждено, что российские чиновники организуют регулярные поставки военной помощи на десятки миллионов рублей.

Среди переданного врагу - дроны, системы спутниковой связи, вооружение с оптическими и тепловизионными прицелами, амуниция, генераторы, автомобили, мотоциклы со снаряжением для ведения боевых действий и тому подобное.

По данным СБУ, начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты физического задержания осужденных. Из-за поддержки военной агрессии в отношении нашего государства оба российских чиновника уже находятся под международными санкциями.

Суды против россиян за поддержку войны

В начале августа подсанкционный губернатор Воронежской области РФ получил подозрение от прокуратуры Украины. В частности, он обеспечивал армию РФ, которая воюет на территории нашей страны.

Также ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, а также кремлевскому олигарху, президенту клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

В частности, по данным следствия, в 2019 году фигуранты способствовали реализации плана высшего политического руководства РФ, которое предусматривало установление контроля над территорией и населением Крыма в сфере энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация
Новости
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине