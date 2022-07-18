Передавала координаты для ракетных ударов: СБУ разоблачила агента России в Киеве

Отмечается, что преступница собирала информацию о местах расположения:

военной техники;

блок-постов;

объектов критической инфраструктуры;

гражданских и военных объектов в столице и области.

Согласно предварительной информации, оккупанты планировали использовать эти данные для дальнейших ракетных ударов, или же диверсионных мероприятий в Киеве.

"По данным следствия, 60-ти летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из России и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - пишет пресс-служба СБУ.

Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, агентше России грозит пожизненное лишение свободы.

Во время обыска по месту жительства изъято: