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Передавала координати для ракетних ударів: СБУ викрила агента Росії у Києві

Фото: СБУ викрила агента Росії у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила ворожу агентку Росії у Києві. Жінка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:

  • військової техніки;
  • блок-постів;
  • об’єктів критичної інфраструктури;
  • цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Згідно з попередньою інформацією, окупанти планували використати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.

"За даними слідства, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з Росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - пише пресслужба СБУ.

Відзначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, агентці Росії загрожує довічне позбавлення волі.

Під час обшуку за місцем проживання, вилучено:

  • мобільний телефон;
  • комп’ютерну техніку;
  • флеш-носії;
  • записники;
  • сім-карти;
  • банківські картки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишнього співробітника кримського управління СБУ судитимуть за державну зраду. Тим часом помічниця гауляйтера з Херсона Кирила Стремоусова отримала п'ять років в'язниці.

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