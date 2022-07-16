Помощница гаулейтера из Херсона получила пять лет тюрьмы

Помощница херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова получила пять лет тюрьмы. Ее задержали в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что прокремлевский пропагандист Стремоусов является руководителем оккупационной "администрации Херсона". Его сообщница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети. Находясь на Прикарпатье, коллаборантка распространяла в интернете пророссийские лозунги и призвала восстановить СССР.

Кроме того, в Черкасской области СБУ разоблачила местную жительницу, которая распространяла в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" враждебную агитацию.

Также в регионе разоблачили мужчину, который призывал присоединиться к оккупационным войскам. Его объявили в розыск.

В Сумской области киберспециалисты обезвредили схему хищения денег, собранных для ВСУ. Мошенники выманивали средства через мобильные банковские приложения.