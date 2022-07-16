Бывшего сотрудника управления СБУ в Крыму будут судить за госизмену
Бывшего сотрудника крымского управления СБУ будут судить за государственную измену. Он в 2014 году перешел на сторону России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным следствия, экс-сотрудник СБУ в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону врага во время захвата Крыма. Он пошел на военную службу в ФСБ и действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
На новой "должности" предатель координировал хакерские группировки, которые осуществляли кибератаки. Таким образом преступники вмешивались в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей органов украинской государственной власти, предприятий, учреждений и организаций.
Материалы дела уже передали в суд. Предателю грозит до 15 лет заключения.
Напомним, что помощница гауляйтера из Херсона Кирилла Стремоусов получила пять лет тюрьмы.
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