Передавала координати для ракетних ударів: СБУ викрила агента Росії у Києві
СБУ викрила ворожу агентку Росії у Києві. Жінка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:
- військової техніки;
- блок-постів;
- об’єктів критичної інфраструктури;
- цивільних та військових об’єктів у столиці та області.
Згідно з попередньою інформацією, окупанти планували використати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.
"За даними слідства, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з Росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - пише пресслужба СБУ.
Відзначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, агентці Росії загрожує довічне позбавлення волі.
Під час обшуку за місцем проживання, вилучено:
- мобільний телефон;
- комп’ютерну техніку;
- флеш-носії;
- записники;
- сім-карти;
- банківські картки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишнього співробітника кримського управління СБУ судитимуть за державну зраду. Тим часом помічниця гауляйтера з Херсона Кирила Стремоусова отримала п'ять років в'язниці.
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