ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Передавала координати для ракетних ударів: СБУ викрила агента Росії у Києві

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 11:45
Передавала координати для ракетних ударів: СБУ викрила агента Росії у Києві Фото: СБУ викрила агента Росії у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила ворожу агентку Росії у Києві. Жінка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:

  • військової техніки;
  • блок-постів;
  • об’єктів критичної інфраструктури;
  • цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Згідно з попередньою інформацією, окупанти планували використати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.

"За даними слідства, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з Росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - пише пресслужба СБУ.

Відзначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, агентці Росії загрожує довічне позбавлення волі.

Під час обшуку за місцем проживання, вилучено:

  • мобільний телефон;
  • комп’ютерну техніку;
  • флеш-носії;
  • записники;
  • сім-карти;
  • банківські картки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишнього співробітника кримського управління СБУ судитимуть за державну зраду. Тим часом помічниця гауляйтера з Херсона Кирила Стремоусова отримала п'ять років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Служба безпеки України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна