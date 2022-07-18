Передавала координати для ракетних ударів: СБУ викрила агента Росії у Києві

СБУ викрила ворожу агентку Росії у Києві. Жінка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:

військової техніки;

блок-постів;

об’єктів критичної інфраструктури;

цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Згідно з попередньою інформацією, окупанти планували використати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.

"За даними слідства, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з Росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - пише пресслужба СБУ.

Відзначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, агентці Росії загрожує довічне позбавлення волі.

Під час обшуку за місцем проживання, вилучено: