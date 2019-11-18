Возвращение украинских кораблей Россией не является актом доброй воли, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что захваченные украинские корабли, которые были возвращены Российской Федерацией 18 ноября, продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Загороднюка.

По его словам, после получения судов специалисты их осмотрят.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу", - написал министр.

Он также отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов не является актом доброй воли с российской стороны.

"Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

Также он добавил, что дальше ведомство будет строить способный военно-морской флот для защиты Украины.

"Мы и дальше будем строить способный военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", - добавил министр.

Напомним, сегодня началась передача украинских судов "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", которые в данное время направляются домой. Их захватила российская сторона вместе с 24 украинскими моряками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Моряки вернулись домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН.