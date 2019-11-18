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В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей

Новости » Политика     18.11.2019 - 13:06
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

ВМС Украины заявили о возвращении украинских кораблей

Военно-морской силы Украины подтвердили передачу захваченных Россией украинских кораблей. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Как отмечают в ВМС, сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины.

"Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Министерства обороны Украины заявили, что украинские корабли возвращаются домой.

Информацию о возвращении украинских кораблей сообщили и в российских СМИ.

Отметим, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита. Позже в МИД РФ заявили, что возвращение кораблей не связано с предстоящим саммитом.

Однако, сегодня Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина во встрече нормандского формата. Путин также проведет международный телефонный разговор, но Песков не уточнил с кем. Разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского эту информацию подтвердили.

У Путина отрицают связь передачи кораблей с решением трибунала ООН Россия вернула захваченные украинские корабли
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