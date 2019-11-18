Повернення українських кораблів Росією не є актом доброї волі, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що захоплені українські кораблі, які були повернуті Російською Федерацією 18 листопада, продовжать роботу у Військово-морських силах Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Загороднюка.

За його словами, після отримання судів фахівці їх оглянуть.

"Після отримання судів фахівці їх оглянуть і дадуть рекомендації, яким чином можна швидше повернути службу", - написав міністр.

Він також зазначив, що повернення захоплених у листопаді 2018 року судів не є актом доброї волі з російської сторони.

"Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу", - зазначив він.

Також він додав, що далі відомство буде будувати здатний військово-морський флот для захисту України.

"Ми і далі будемо будувати здатний військово-морський флот, який буде захищати Україну. Це запорука стабільності в регіоні", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні почалася передача українських судів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", які в даний час направляються додому. Їх захопила російська сторона разом з 24 українськими моряками в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Моряки повернулися додому 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН.