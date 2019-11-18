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Передані кораблі пройдуть перевірку і експертизу, - МЗС

Новини » Політика     18.11.2019 - 14:49
Передані кораблі пройдуть перевірку і експертизу, - МЗС
Фото: українські кораблі (mil.in.ua)

Арбітражний спір продовжиться, незважаючи на передачу моряків і кораблів

Передані Росією кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" пройдуть ретельну перевірку і експертизу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.

У МЗС підкреслили, що згідно з наказом Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019, Російська Федерація мала невідкладно передати кораблі Україні.

"Після ретельної перевірки і експертизи стане зрозуміло, в якому стані повернено українські кораблі, чи було вилучено обладнання і документація", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС нагадали, що 1 квітня 2019 року Україна повідомила РФ про спір про порушення імунітету воєнних кораблів та членів екіпажів.

"Незважаючи на повернення моряків і кораблів, суперечка триває, сформовано арбітражний суд, і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН. Російська сторона наполягає, що на цих кораблях нібито було скоєно "порушення державного кордону Російської Федерації".

Військово-морські сили України сьогодні підтвердили передачу захоплених Росією українських кораблів.

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