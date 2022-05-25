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Передал земли жене Медведчука. На Закарпатье сообщили о подозрении экс-главе РГА

Фото: на Закарпатье задержали экс-главу РГА, который передал земли жене Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшему главе Воловецкой райгосадминистрации Закарпатской области сообщено о подозрении. В 2003 году он безосновательно передал земли, которыми позже завладела жена депутата, подозреваемого в государственной измене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору группой лиц в 2003 году безосновательно своими распоряжениями исключил из земель государственного лесного фонда 122 га. Эти земли стоимостью 26,9 млн грн были переданы в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена народного депутата Украины, который сейчас является подозреваемым в госизмене", - пишет пресс-служба.

Фото: на Закарпатье задержали экс-главу РГА, который передал земли жене Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)

Через некоторое время на незаконно присвоенных землях был размещен оздоровительный комплекс.

Как отмечает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, конечным бенефициаром земель стала жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Во время обысков в помещении комплекса было изъято:

  • более 300 картин известных художников;
  • элитные автомобили Bentley, Maybach.

На изъятое имущество и земельный участок наложен арест.

Фото: на Закарпатье задержали экс-главу РГА, который передал земли жене Медведчука (facebook.com/DSI.police.ukraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 12 апреля, сотрудники СБУ задержали Медведчука, который пытался бежать из Украины. Последний недавно рассказал о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на Донбассе.

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УкраинаВиктор Медведчук