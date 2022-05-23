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Присвоение нефтепровода и торговля с "ЛДНР". Медведчук дал показания против Порошенко

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 10:44
Присвоение нефтепровода и торговля с "ЛДНР". Медведчук дал показания против Порошенко Фото: Петр Порошенко и Виктор Медведчук (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Задержанный нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, дал показания по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и торговле с "ЛДНР". Он описал роль пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

Отмечается, что Медведчук раскрыл детали схемы о присвоении части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

По его словам, Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту - собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества - все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", - сказал Медведчук.

Подозреваемый нардеп уверяет, что за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп - до 42 млн долларов. С мая 2019 года после прекращения полномочий Порошенко прокачка дизеля через трубопровод прекратилась.

Также Медведчук рассказал детали налаженной в 2014-2015 годах схемы по закупке угля для нужд энергетики Украины с территорий так называемых "ЛДНР".

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", - пояснил депутат.

Медведчук назвал конкретные фамилии чиновников, которые были причастны к преступной схеме. Среди них бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

В СБУ добавили, что продолжают следственные действия с задержанным, чтобы установить все детали, обстоятельства, личности организаторов и участников преступлений.

Напомним, в 2021 году Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, его подозревают в государственной измене и работе с террористическим организациям "ЛДНР".

До начала войны он находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий.

О задержание Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны.

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