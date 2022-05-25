Передав землі дружині Медведчука. На Закарпатті повідомили про підозру екс-голові РДА

Колишньому голові Воловецької райдержадміністрації Закарпатської області повідомлено про підозру. У 2003 році він безпідставно передав землі, якими пізніше заволоділа дружина депутата, підозрюваного у державній зраді.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групою осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га. Ці землі вартістю 26,9 млн грн було передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді", - пише пресслужба.
Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)
Через деякий час на незаконно привласнених землях було розміщено оздоровчий комплекс.
Як відзначає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, кінцевим бенефіціаром земель стала дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.
Під час обшуків в приміщенні комплексу було вилучено:
На вилучене майно й земельну ділянку накладено арешт.
Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 12 квітня, співробітники СБУ затримали Медведчука, який намагався втекти з України. Останній нещодавно розповів про схеми виведення з держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на Донбасі.
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