Передав землі дружині Медведчука. На Закарпатті повідомили про підозру екс-голові РДА

"За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групою осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га. Ці землі вартістю 26,9 млн грн було передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді", - пише пресслужба.

Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)

Через деякий час на незаконно привласнених землях було розміщено оздоровчий комплекс.

Як відзначає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, кінцевим бенефіціаром земель стала дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Під час обшуків в приміщенні комплексу було вилучено:

більше 300 картин відомих художників;

елітні автомобілі - Bentley, Maybach.

На вилучене майно й земельну ділянку накладено арешт.

Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/DSI.police.ukraine)