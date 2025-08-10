Передача оружия Украине не зависит от итогов переговоров Трампа и Путина, - Рютте

Поставка оружия Украине продолжится независимо от итогов будущих переговоров между США и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в эфире телеканала CBS News .

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от того, какими будут итоги переговоров в пятницу.

По его словам, уже получены первые два пакета помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшие дни и недели ожидаются новые объявления.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп фактически снова открыл шлюзы летальной военной помощи Украине, которая финансируется европейскими странами и Канадой.

"По сути, президент Трамп, как я уже говорил, снова открывает шлюзы летальной военной помощи Украине. Оплачивается европейцами и Канадой, что, по моему мнению, является логичным и справедливым", - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что этот процесс дополняет уже имеющуюся поддержку со стороны Европы, в частности инвестиции в украинскую оборонно-промышленную базу. НАТО координирует поставки через командование в Висбадене, чтобы обеспечить Киеву все необходимые ресурсы для ведения боевых действий и подготовки к мирным переговорам.

Он также отметил, что в пятницу президент Трамп будет стремиться убедиться, настроен ли российский диктатор Владимир Путин серьезно.

"И если он не настроен серьезно, то на этом все остановится. Если он настроен серьезно, то с пятницы процесс продолжится", - считает генсек.

Рютте подчеркнул, что Украина, Европа и США действуют совместно, а Путин никогда не сможет разделить союзников. По его мнению, самым большим успехом Трампа во внешней политике стал саммит НАТО, который продемонстрировал единство Альянса.