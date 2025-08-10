Передача оружия Украине не зависит от итогов переговоров Трампа и Путина, - Рютте
Поставка оружия Украине продолжится независимо от итогов будущих переговоров между США и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в эфире телеканала CBS News.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от того, какими будут итоги переговоров в пятницу.
По его словам, уже получены первые два пакета помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшие дни и недели ожидаются новые объявления.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп фактически снова открыл шлюзы летальной военной помощи Украине, которая финансируется европейскими странами и Канадой.
"По сути, президент Трамп, как я уже говорил, снова открывает шлюзы летальной военной помощи Украине. Оплачивается европейцами и Канадой, что, по моему мнению, является логичным и справедливым", - отметил Рютте.
Он подчеркнул, что этот процесс дополняет уже имеющуюся поддержку со стороны Европы, в частности инвестиции в украинскую оборонно-промышленную базу. НАТО координирует поставки через командование в Висбадене, чтобы обеспечить Киеву все необходимые ресурсы для ведения боевых действий и подготовки к мирным переговорам.
Он также отметил, что в пятницу президент Трамп будет стремиться убедиться, настроен ли российский диктатор Владимир Путин серьезно.
"И если он не настроен серьезно, то на этом все остановится. Если он настроен серьезно, то с пятницы процесс продолжится", - считает генсек.
Рютте подчеркнул, что Украина, Европа и США действуют совместно, а Путин никогда не сможет разделить союзников. По его мнению, самым большим успехом Трампа во внешней политике стал саммит НАТО, который продемонстрировал единство Альянса.
Заметим, ранее сегодня мы писали, что по мнению Рютте, президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа устроит российскому диктатору Владимиру Путину "проверку" на серьезность намерений прекратить войну в Украине.
Стоит заметить, что по данным Трампа, 15 августа он встретится с Путиным в американском штате Аляска. Одной из ключевых тем переговоров будет именно война в Украине.
Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не предусматривалось. Но СМИ со ссылкой на источники в Белом доме пишут, что вариант участия Зеленского в саммите все же прорабатывается американской администрацией.
На участии Зеленского настаивают европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц.