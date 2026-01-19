Передача Україні винищувачів під питанням: у Чехії розгорівся політичний спір

У Чехії коаліційна партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) та міністр оборони Яромір Зуна, не підтримує ідею продажу Україні бойових літаків L-159.

Про це заявив голова SPD і спікер Палати депутатів Томіо Окамура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Аргументи противників угоди

За словами Окамури, літаки мають низьку залишкову вартість, однак їх бойова цінність залишається високою. Він наголосив, що придбання заміни обійдеться Чехії значно дорожче, ніж можливий продаж цих машин.

"Це не списані літаки, а частина озброєння армії. У будь-якому разі нам доведеться купувати нові", - зазначив він.

Позиція президента Павела

Президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що Україна зацікавлена у придбанні L-159, і це могло б стати можливістю для чеського авіавиробника. За його словами, передача чотирьох літаків із 24, які має чеська армія, є прийнятним рівнем ризику.

Розбіжності всередині влади

Окамура стверджує, що під час візиту до України президент Павел не узгодив цю позицію з урядом, який, на відміну від попереднього кабінету Петра Фіали, не налаштований витрачати кошти на озброєння для України. Також він заявив, що інформація про літаки була частково спотворена в українських ЗМІ.

Негативну позицію щодо продажу L-159, за словами Окамури, поділяє й міністр оборони Яромір Зуна.