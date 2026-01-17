ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Які винищувачі Україна може отримати від Чехії: пояснення експертів

Україна, Субота 17 січня 2026 14:26
UA EN RU
Які винищувачі Україна може отримати від Чехії: пояснення експертів Ілюстративне фото: штурмовик L-159 (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Чехія розглядає можливість передачі Україні винищувачів, які можуть бути використані для боротьби з російськими дронами. Наразі не відомо, про які саме літаки йдеться.

Однак мова може йти про легкі штурмовики L-159, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був прийнятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний - у 2007-му. За даними з відкритих джерел, нині чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.

Літак оснащений бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також може використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.

Серед озброєння L-159 - керовані та некеровані авіабомби, авіаційні гармати, ракети класу "повітря-поверхня" AGM-65 Maverick, а також ракети "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder.

Аналітики зазначають, що у разі передачі цих літаків Україні, вони насамперед можуть посилити боротьбу з російськими ударними дронами типу "Шахед", які Росія масово використовує для атак по українських містах та інфраструктурі.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом його країна поставить Україні бойові літаки, які здатні збивати дрони, що наближаються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Чехія Атака дронів
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу