Які винищувачі Україна може отримати від Чехії: пояснення експертів
Чехія розглядає можливість передачі Україні винищувачів, які можуть бути використані для боротьби з російськими дронами. Наразі не відомо, про які саме літаки йдеться.
Однак мова може йти про легкі штурмовики L-159, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був прийнятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний - у 2007-му. За даними з відкритих джерел, нині чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.
Літак оснащений бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також може використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.
Серед озброєння L-159 - керовані та некеровані авіабомби, авіаційні гармати, ракети класу "повітря-поверхня" AGM-65 Maverick, а також ракети "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder.
Аналітики зазначають, що у разі передачі цих літаків Україні, вони насамперед можуть посилити боротьбу з російськими ударними дронами типу "Шахед", які Росія масово використовує для атак по українських містах та інфраструктурі.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом його країна поставить Україні бойові літаки, які здатні збивати дрони, що наближаються.