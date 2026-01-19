ua en ru
Передача Украине истребителей под вопросом: в Чехии разгорелся политический спор

Чехия, Понедельник 19 января 2026 12:36
Передача Украине истребителей под вопросом: в Чехии разгорелся политический спор Фото: Яромир Зуна (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Чехии коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) и министр обороны Яромир Зуна, не поддерживает идею продажи Украине боевых самолетов L-159.

Об этом заявил председатель SPD и спикер Палаты депутатов Томио Окамура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Аргументы противников сделки

По словам Окамуры, самолеты имеют низкую остаточную стоимость, однако их боевая ценность остается высокой. Он подчеркнул, что приобретение замены обойдется Чехии значительно дороже, чем возможная продажа этих машин.

"Это не списанные самолеты, а часть вооружения армии. В любом случае нам придется покупать новые", - отметил он.

Позиция президента Павела

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что Украина заинтересована в приобретении L-159, и это могло бы стать возможностью для чешского авиапроизводителя. По его словам, передача четырех самолетов из 24, которые имеет чешская армия, является приемлемым уровнем риска.

Разногласия внутри власти

Окамура утверждает, что во время визита в Украину президент Павел не согласовал эту позицию с правительством, которое, в отличие от предыдущего кабинета Петра Фиалы, не настроено тратить средства на вооружение для Украины. Также он заявил, что информация о самолетах была частично искажена в украинских СМИ.

Негативную позицию по продаже L-159, по словам Окамуры, разделяет и министр обороны Яромир Зуна.

Что известно о возможном использовании самолетов

Украинские СМИ ранее сообщали, что Петр Павел во время пребывания в Украине говорил о возможном предоставлении нескольких небольших самолетов для противодействия дронам, а также о помощи в сфере систем раннего предупреждения и энергетической поддержки. О каких именно самолетах шла речь он не уточнил.

Однако по данным СМИ, речь может быть о легких штурмовиках L-159. Что о них известно - в материале РБК-Украина.

