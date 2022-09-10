Передача Украине танков и самолетов - это политическое решение, его еще нет, - Резников

"Что будет в качестве боевого танка и основного боевого самолета на вооружении украинской армии, - это политическое решение еще не принято. И, конечно, эта дискуссия идет каждый день на моем уровне с моими коллегами, на уровне министров иностранных дел, руководителей правительства и на самом высоком топ-уровне", - отметил министр.

Он объяснил, что западные партнеры прагматично и сознательно смотрят на этот вопрос. Во-первых, им надо понимать, есть ли эта техника у них на складах в достаточном количестве и не изменит ли это уровень обороноспособности их вооруженных сил.

"Я вам скажу, что 20 лет назад в Бундесвере, если я не ошибаюсь, было 26 бригад. За 20 лет они уменьшились до шести. На 20 бригад за свой миротворческий настрой они сократили свои вооруженные силы", - отметил чиновник.

Резников добавил, что по такому же критерию принимается решение о предоставлении Украине систем HIMARS либо MLRS. "Они считают их количество, количество ракет к ним, боеприпасов, чтобы давать нам и мы были эффективны, но чтобы они не потеряли свою боеспособность", - объяснил он.

Еще один критерий - техническое состояние техники, в частности, самолетов. В качестве примера он привел самолеты Thunderbolt. Хотя они мощные и способны уничтожать танковые колонны, это все же медленные самолеты прошлого поколения. "И риск, что в воздухе он не сможет противостоять истребителям врага, очень велик. Во-вторых, о них давно не заботились, они сняты с вооружения, а значит, что они технически не готовы", - объяснил министр.

В то же время западные партнеры не могут отдать Украине самолеты 5-го поколения, поскольку есть риск попадания этой техники к врагу.