Передача Україні танків та літаків - це політичне рішення, його ще нема, - Резніков

"Що буде в якості бойового танку і основного бойового літака на озброєнні української армії, - це політичне рішення ще не прийнято. І, звісно, ця дискусія точиться кожного дня на моєму рівні з моїми колегами, на рівні міністрів закордонних справ, керівників уряду і на найвищому топ-рівні", - зазначив міністр.

Він пояснив, що західні партнери прагматично та свідомо дивляться на це питання. По-перше, їм треба розуміти, чи є ця техніка у них на складах в достатній кількості та чи це не змінить рівень обороноздатності їхніх збройних сил.

"Я вам скажу, що 20 років тому у Бундесвері, якщо я не помиляюсь, було 26 бригад. За 20 років вони зменшилися до шести. На 20 бригад через свій миротворчий настрій вони скоротили свої збройні сили", - зазначив урядовець.

Резніков додав, що за таким самим критерієм ухвалюється рішення про надання Україні систем HIMARS або MLRS. "Вони рахують їх кількість, кількість ракет до них, боєприпасів, щоб давати нам і ми були ефективні, але щоб вони не втратили свою боєздатність", - пояснив він.

Ще один критерій - технічний стан техніки, зокрема, літаків. Як приклад він навів літаки Thunderbolt. Хоча вони потужні і спроможні знищувати танкові колони, це все ж повільні літаки минулого покоління. "І ризик, що в повітрі він не зможе протистояти винищувачам ворога, дуже великий. По-друге, про них давно не дбали, вони зняті з озброєння, а значить, що вони технічно не готові", - пояснив міністр.

Водночас західні партнери не можуть віддати Україні літаки 5-го покоління, оскільки є ризик потрапляння цієї техніки до ворога.