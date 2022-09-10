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Передача Україні танків та літаків - це політичне рішення, його ще нема, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Україна з перших днів російського вторгнення підіймає перед партнерами питання щодо передачі українській армії танків та літаків. Втім, це політичне рішення і воно досі не ухвалено.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Що буде в якості бойового танку і основного бойового літака на озброєнні української армії, - це політичне рішення ще не прийнято. І, звісно, ця дискусія точиться кожного дня на моєму рівні з моїми колегами, на рівні міністрів закордонних справ, керівників уряду і на найвищому топ-рівні", - зазначив міністр.

Він пояснив, що західні партнери прагматично та свідомо дивляться на це питання. По-перше, їм треба розуміти, чи є ця техніка у них на складах в достатній кількості та чи це не змінить рівень обороноздатності їхніх збройних сил.

"Я вам скажу, що 20 років тому у Бундесвері, якщо я не помиляюсь, було 26 бригад. За 20 років вони зменшилися до шести. На 20 бригад через свій миротворчий настрій вони скоротили свої збройні сили", - зазначив урядовець.

Резніков додав, що за таким самим критерієм ухвалюється рішення про надання Україні систем HIMARS або MLRS. "Вони рахують їх кількість, кількість ракет до них, боєприпасів, щоб давати нам і ми були ефективні, але щоб вони не втратили свою боєздатність", - пояснив він.

Ще один критерій - технічний стан техніки, зокрема, літаків. Як приклад він навів літаки Thunderbolt. Хоча вони потужні і спроможні знищувати танкові колони, це все ж повільні літаки минулого покоління. "І ризик, що в повітрі він не зможе протистояти винищувачам ворога, дуже великий. По-друге, про них давно не дбали, вони зняті з озброєння, а значить, що вони технічно не готові", - пояснив міністр.

Водночас західні партнери не можуть віддати Україні літаки 5-го покоління, оскільки є ризик потрапляння цієї техніки до ворога.

Нагадаємо, нещодавно у Пентагоні заявили, що США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16, тому Україна не зможе найближчим часом отримати їх.

У Повітряних силах зазначають, що F-16 потрібні Україні вже сьогодні, але є певні ризики.

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