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США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 08 августа 2022 22:05
США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время, - Пентагон Фото: США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время (flickr by Jonathan Chen)
Автор: Иван Носальский

США пока не завершили обсуждения по поставкам украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля в ходе брифинга.

"Не является непостижимым то, что в будущем западные самолеты могли бы стать частью помощи. Однако окончательный анализ этого вопроса не был завершен", - заявил Каль.

Каль также подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы поставлять Украине только то вооружение, "которое уместно в текущих боевых действиях".

"Мы концентрируем внимание на этих вещах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее", - добавил Каль, отвечая на вопрос о передаче истребителей F-16.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет способна принимать американские истребители F-16, но сначала необходимо дооборудовать аэродромы.

Также мы писали, что в Конгрессе США предложили выделить 100 млн долларов, которые пойдут на обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями, в частности, F-15 и F-16.

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