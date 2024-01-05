Передача Росії балістичних ракет від КНДР є тривожним дзвінком для Заходу, - експерт

КНДР перебуває у сфері впливу Китаю і без схвалення влади, найімовірніше, передача ракет Росії була б неможливою.

"Не думаю, що Китай на це зважиться. Він діє більш обачно і не піде на конфронтацію із Заходом. Але те, що Північна Корея передала балістику за мовчазної згоди Китаю, це дійсно так. І це тривожний дзвінок для США насамперед", - заявив він.

За словами експерта, у майбутньому доведеться розв'язувати не тільки проблему північнокорейських ракет, а й проблему того, що Пхеньян на ділі підтвердив готовність брати участь у конфлікті загальносвітового рівня.

Водночас військовий експерт Defense Express Валерій Рябих заявив, що якщо офіційно підтвердиться застосування Росією ракет із КНДР для ударів по Україні, то це має змінити підхід західних партнерів. Вони, за словами експерта, повинні будуть узгодити виділення багатомільярдних пакетів допомоги, а також розширити номенклатуру озброєнь, що поставляються.

"Якщо Росія пропонує нові правила гри, слід дати асиметричну відповідь. Одним із варіантів може бути насичення України далекобійними ракетами. І тут ідеться не тільки про ATACAMS, що б'ють на 300 км. Потрібні ще більш далекобійні, щоб вражати місця виробництва балістичних ракет, які знаходяться за тисячі кілометрів від кордонів України", - заявив Рябих.

Що передувало

Напередодні координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

4 січня The Wall Street Journal повідомляло, що КНДР могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

5 січня Британія засудила використання російською армією балістичного озброєння, отриманого з КНДР під час нещодавніх ударів територією України.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити інформацію про використання росіянами балістичних ракет із КНДР.

При цьому 10 січня США скликають Радбез ООН, щоб обговорити постачання Північної Кореї балістичних ракет Росії.

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