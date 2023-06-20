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Передача полонених Угорщині перетворюється на драматичний детектив, - ГУР

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українських військовополонених не звільнили після того, як передали з Росії до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі "Радіо Свобода".

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований", - сказав він.

Юсов зазначив, що в України є попередній список полонених, яких передали Угорщині, але поки підтвердити їх вона не може.

"У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому - там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані", - сказав він.

У ГУР пояснили, що згідно з міжнародним правом, цим питанням мав би займатися Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому б країна-агресор Росія та Угорщина, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, мали б надати необхідні дані.

При цьому навіть РФ офіційно нічого не повідомляє.

"Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО", - сказав він.

Юсов зазначив, що Україна, зокрема, й родичі, повинні отримати комунікацію з усіма звільненими з полону.

Він зауважив, що українська сторона знала про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв. Київ подавав запити щодо підтвердження чи спростування цих даних, але Будапешт заперечував факт операції.

Так, спершу інформацію поширили у ЗМІ, потім оприлюднила і РПЦ, а вже після цього з'явились коментарі угорської сторони.

"Спочатку казали, що вони військовополонені, потім, що вони - вільні люди, що вони самі звернулись. Але ми розуміємо, що це не так. Був запит з боку Угорщини, конкретно стосовно військовополонених. Цьому є підтвердження, у тому числі документально", - сказав він.

Росія передала Угорщині українських полонених

Російська православна церква передала Угорщині 11 українських військовополонених. При цьому рішення не узгодили з Україною. 9 червня в Угорщині підтвердили передачу їм полонених із Росії.

Водночас у Будапешті заявили, що влада країни не причетна до вивезення українських полонених з Росії, адже цим займались церковні та релігійні організації.

Зазначимо, що українські дипломати так і не отримали доступу до полонених. МЗС повідомляло, що їх можуть утримувати в ізоляції та без доступу до відкритих джерел інформації. Тому відомство вимагає допустити консула до українців, щоб він міг оцінити їхній стан і надати консульську допомогу.

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