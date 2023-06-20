Угорський міністр заявив, що Будапешт не причетний до вивезення українських полонених з РФ

В Угорщині заявили, що влада країна нібито не причетна до вивезення з Росії 11 українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку наводить Index .

Сійярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи зазначив, що вивезення українських військовополонених з Росії є хорошою новиною, адже вони на волі.

При цьому міністр заявив, що передача полонених Угорщині відбулася після "консультацій між церковними та релігійними організаціями, де угорська держава абсолютно не була залучена".

"На підставі цієї угоди ці люди були звільнені, і вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися Угорщиною, вони можуть робити, що хочуть, якщо вони хочуть зв’язатися з українською владою, вони можуть це робити вільно, я можу вам це гарантувати", - сказав він.

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Держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач сказав у коментарі CNN заявив, що військові були звільнені після співпраці між Російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену.

За його словами, військові поїхали до Угорщини нібито за власним бажанням.

Ковач зазначив, що більшість військових також мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

При цьому він заперечив, що угорський уряд відмовив українським дипломатам у доступі до них. За його словами, "угорський уряд більше не стежить за їхніми переміщеннями".

Росія передала Угорщині українських полонених

Джерела РБК-Україна повідомляли, що Російська православна церква мала намір передати 11 українських військовополонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджено з Україною.

9 червня в Угорщині підтвердили передачу їм полонених українців із Росії.

Пізніше угорського посла викликали до МЗС України через цей випадок.

Важливо, що українські дипломати так і не отримали доступу до полонених в Угорщині. За даними МЗС, їх можуть утримувати в ізоляції та без доступу до відкритих джерел інформації. Тому відомство вимагає допустити консула до українців, щоб він міг оцінити їхній стан і надати консульську допомогу.

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