Передача пленных Венгрии превращается в драматический детектив, - ГУР

"Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная", - сказал он.

Юсов отметил, что у Украины есть предварительный список пленных, переданных Венгрии, но пока подтвердить их она не может.

"У нас есть предварительный список, впрочем, полученный из разных источников, в частности оперативными каналами. Мы не можем называть его официальным. Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев назад - там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы", - сказал он.

В ГУР объяснили, что согласно международному праву, этим вопросом должен заниматься Международный комитет Красного Креста, которому бы страна-агрессор Россия и Венгрия, которая является подписантом всех соглашений, в частности Женевской конвенции, должны предоставить необходимые данные.

При этом даже РФ официально ничего не сообщает.

"То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь со стороны России, которая проводит ИПСО", - сказал он.

Юсов отметил, что Украина, в том числе и родственники, должны получить коммуникацию со всеми освобожденными из плена.

Он отметил, что украинская сторона знала о российской спецоперации по передаче украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений. Киев подавал запросы о подтверждении или опровержении этих данных, но Будапешт отрицал факт операции.

Сначала информацию распространили в СМИ, затем обнародовала и РПЦ, а уже после этого появились комментарии венгерской стороны.

"Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они - свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому есть подтверждение, в том числе документальное", - сказал он.

Россия передала Венгрии украинских пленных

Русская православная церковь передала Венгрии 11 украинских военнопленных. При этом решение не согласовали с Украиной. 9 июня в Венгрии подтвердили передачу им пленных из России.

В то же время Будапеште заявили, что власти страны не причастны к вывозу украинских пленных из России, ведь этим занимались церковные и религиозные организации.

Отметим, что украинские дипломаты так и не получили доступ к пленным. МИД сообщал, что их могут содержать в изоляции и без доступа к открытым источникам информации. Поэтому ведомство требует допустить консула к украинцам, чтобы он мог оценить их состояние и предоставить консульскую помощь.

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