Передача нейтралізованої зброї для навчання: що змінилося для шкіл і центрів підготовки

Зміни до Порядку вилучення та передачі військового майна ЗСУ дозволяють передавати нейтралізовану зброю від військових частин до закладів освіти, де викладають предмет "Захист України", та до Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Відповідно до постанови, заклади отримують можливість формувати та поповнювати матеріально-технічну базу для проведення навчальних заходів, що забезпечує якісну підготовку громадян до національного спротиву.

У Міністерстві оборони відзначають, що нові правила сприятимуть посиленню військово-патріотичного виховання та створенню умов та належної матеріально-технічної бази для практичної підготовки молоді та громадян, зацікавлених у захисті країни.