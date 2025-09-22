UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Передача нейтралізованої зброї для навчання: що змінилося для шкіл і центрів підготовки

Фото: Навчальна зброя для шкіл та центрів підготовки громадян (facebook.com/volynarmy)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабмін врегулював порядок передачі навчальної зброї для шкіл та центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Зміни до Порядку вилучення та передачі військового майна ЗСУ дозволяють передавати нейтралізовану зброю від військових частин до закладів освіти, де викладають предмет "Захист України", та до Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Відповідно до постанови, заклади отримують можливість формувати та поповнювати матеріально-технічну базу для проведення навчальних заходів, що забезпечує якісну підготовку громадян до національного спротиву.

У Міністерстві оборони відзначають, що нові правила сприятимуть посиленню військово-патріотичного виховання та створенню умов та належної матеріально-технічної бази для практичної підготовки молоді та громадян, зацікавлених у захисті країни.

Нагадаємо, у 2025-2026 навчальному році школярі 10-11 класів вивчатимуть предмет "Захист України" за оновленою програмою - 2 години на тиждень із посиленою практичною підготовкою. Учні проходитимуть тренінги з тактичної медицини, використання безпілотників, кіберзахисту, протидії дезінформації та самозахисту.

РБК-Україна також писало, що в Україні ветерани війни зможуть працювати вчителями предмета "Захист України". Їхній бойовий досвід використовуватиметься для навчання учнів військовій справі, тактичній медицині, цивільному захисту та безпеці, а також для патріотичного виховання. Ініціатива сприятиме реінтеграції ветеранів та зміцненню національної стійкості.

