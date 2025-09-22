RU

Общество Образование Деньги Изменения

Передача нейтрализованного оружия для обучения: что изменилось для школ и центров подготовки

Фото: Учебное оружие для школ и центров подготовки граждан (facebook.com/volynarmy)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабмин урегулировал порядок передачи учебного оружия для школ и центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества ВСУ позволяют передавать нейтрализованное оружие от воинских частей в учебные заведения, где преподают предмет "Защита Украины", и в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Согласно постановлению, учреждения получают возможность формировать и пополнять материально-техническую базу для проведения учебных мероприятий, что обеспечивает качественную подготовку граждан к национальному сопротивлению.

В Министерстве обороны отмечают, что новые правила будут способствовать усилению военно-патриотического воспитания и созданию условий и надлежащей материально-технической базы для практической подготовки молодежи и граждан, заинтересованных в защите страны.

Напомним, в 2025-2026 учебном году школьники 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины" по обновленной программе - 2 часа в неделю с усиленной практической подготовкой. Ученики будут проходить тренинги по тактической медицине, использованию беспилотников, киберзащите, противодействию дезинформации и самозащите.

РБК-Украина также писало, что в Украине ветераны войны смогут работать учителями предмета "Защита Украины". Их боевой опыт будет использоваться для обучения учеников военному делу, тактической медицине, гражданской защите и безопасности, а также для патриотического воспитания. Инициатива будет способствовать реинтеграции ветеранов и укреплению национальной устойчивости.

