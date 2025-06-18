Ветерани війни зможуть викладати у школах "Захист України"

В Україні ветерани війни зможуть працевлаштуватись у школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

17 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство освіти і науки підписали спільний наказ № 868/483, яким затвердили Методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів війни на посади вчителів предмета "Захист України".

Таким чином, тепер бойовий досвід стане основою патріотичного виховання дітей та молоді.

Документ передбачає, що українські ветерани будуть передавати учням не лише знання з основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки, а й свій безцінний бойовий досвід.

За словами Верещук, дана ініціатива не тільки підвищить практичну підготовку молоді, а й стане важливим елементом патріотичного виховання.

Разом з тим, у Мінветеранів наголосили, що таке рішення сприятиме одночасно як реінтеграції захисників у мирне життя, так і зміцненню національної стійкості.