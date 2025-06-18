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Ветерани війни зможуть викладати у школах "Захист України"

Україна, Середа 18 червня 2025 06:59
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Ветерани війни зможуть викладати у школах "Захист України" Фото: ветерани війни (фото: Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Україні ветерани війни зможуть працевлаштуватись у школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

17 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство освіти і науки підписали спільний наказ № 868/483, яким затвердили Методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів війни на посади вчителів предмета "Захист України".

Таким чином, тепер бойовий досвід стане основою патріотичного виховання дітей та молоді.

Документ передбачає, що українські ветерани будуть передавати учням не лише знання з основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки, а й свій безцінний бойовий досвід.

За словами Верещук, дана ініціатива не тільки підвищить практичну підготовку молоді, а й стане важливим елементом патріотичного виховання.

Разом з тим, у Мінветеранів наголосили, що таке рішення сприятиме одночасно як реінтеграції захисників у мирне життя, так і зміцненню національної стійкості.

Працевлаштування ветеранів війни

На сьогодні інтеграція УБД у мирне життя - ключове соціальне завдання в Україні.

Так, роботодавці дедалі частіше цінують наявність бойового досвіду, адже це свідчить про стресостійкість, відповідальність, здатність працювати в екстремальних умовах. Не дивно, що кількість вакансій, які відкрито орієнтовані на ветеранів, за рік істотно зросла.

Раніше ми писали, хто може отримати статус учасника бойових дій в Україні, які документи для цього потрібні та як проходить процедура. Статус дає право на низку пільг - медичних, житлових, податкових тощо. Подавати документи можна через командира або самостійно до міжвідомчої комісії.

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