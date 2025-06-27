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"Захист України" у школах змінюють: більше практики, дрони та тактична медицина

П'ятниця 27 червня 2025 11:54
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"Захист України" у школах змінюють: більше практики, дрони та тактична медицина Фото: ЯК викладатимуть "Захист України" в школах (facebook.com/volynarmy)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025-2026 навчальному році українські школярі 10-11 класів вивчатимуть предмет "Захист України" за оновленою програмою - по 2 години на тиждень замість 1,5-2.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України (МОН).

Відповідно до наказу МОН №890 від 20 червня, новий формат навчання передбачає посилення практичної підготовки учнів до викликів сьогодення. Замість теоретичних занять школярі проходитимуть тренінги у регіональних центрах. Програма включає:

  • тактичну медицину;
  • технології використання безпілотників;
  • основи кіберзахисту та протидії дезінформації;
  • ключові навички самозахисту.

У МОН пояснюють, що стабільне тижневе навантаження дасть можливість якісно засвоїти життєво важливі компетентності у сфері безпеки та оборони.

Оновлена програма "Захист України" почне діяти з вересня 2025 року в усіх закладах загальної середньої освіти.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні ветерани війни зможуть працювати вчителями предмета "Захист України". Вони передаватимуть школярам практичні знання з безпеки, тактичної медицини та військової справи, а також свій бойовий досвід. Ініціатива спрямована на посилення патріотичного виховання та реінтеграцію захисників у мирне життя.

Також ми розповідали, що МОН оновило правила дистанційного навчання, які набудуть чинності з 1 вересня 2025 року. Зміни передбачають нові норми для наповненості онлайн-класів, окремі формати для дітей за кордоном і на окупованих територіях, а також впровадження педагогічного патронажу й кадрового резерву для вчителів у прифронтових зонах. Ціль - забезпечити доступ до освіти незалежно від місця перебування дитини.

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