"Захист України" у школах змінюють: більше практики, дрони та тактична медицина

У 2025-2026 навчальному році українські школярі 10-11 класів вивчатимуть предмет "Захист України" за оновленою програмою - по 2 години на тиждень замість 1,5-2.

У МОН пояснюють, що стабільне тижневе навантаження дасть можливість якісно засвоїти життєво важливі компетентності у сфері безпеки та оборони.

Відповідно до наказу МОН №890 від 20 червня, новий формат навчання передбачає посилення практичної підготовки учнів до викликів сьогодення. Замість теоретичних занять школярі проходитимуть тренінги у регіональних центрах . Програма включає:

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні ветерани війни зможуть працювати вчителями предмета "Захист України". Вони передаватимуть школярам практичні знання з безпеки, тактичної медицини та військової справи, а також свій бойовий досвід. Ініціатива спрямована на посилення патріотичного виховання та реінтеграцію захисників у мирне життя.

Також ми розповідали, що МОН оновило правила дистанційного навчання, які набудуть чинності з 1 вересня 2025 року. Зміни передбачають нові норми для наповненості онлайн-класів, окремі формати для дітей за кордоном і на окупованих територіях, а також впровадження педагогічного патронажу й кадрового резерву для вчителів у прифронтових зонах. Ціль - забезпечити доступ до освіти незалежно від місця перебування дитини.

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