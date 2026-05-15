Xiaomi показала новий 17 Max: флагман із рекордною батареєю та камерою на 200 Мп

12:16 15.05.2026 Пт
2 хв
Гаджет виділяється серед лінійки гігантським дисплеєм та рекордною ємністю акумулятора
aimg Ольга Завада
Xiaomi показала новий 17 Max: флагман із рекордною батареєю та камерою на 200 Мп Xiaomi готує потужний фотофлагман (скриншот: Xiaomi)
Xiaomi поділилася подробицями про свою нову топову модель - Xiaomi 17 Max. Смартфон обіцяє стати справжнім мастодонтом на ринку Android-флагманів - розробники пропонують користувачам поєднання передових технологій дисплея, флагманської продуктивності від Qualcomm та унікальних можливостей зйомки, розроблених у співпраці з Leica.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Xiaomi у Weibo.

Дисплей та візуальні технології

Xiaomi 17 Max отримав один із найбільших екранів у сучасному флагманському сегменті - 6.9-дюймову панель, аналогічно версії Pro Max.

Параметри:

Технологія: OLED-панель виробництва TCL CSOT.

Якість зображення: роздільна здатність становить 1200×2608 пікселів із частотою оновлення 120 Гц.

Яскравість та захист: пікова яскравість сягає 3500 ніт. Підтримуються технології HDR10+ та Dolby Vision, а для захисту очей використовується високочастотне підсвічування на рівні 2160 Гц.

Продуктивність та "залізо"

"Серцем" пристрою став новітній флагманський чипсет Qualcomm - Snapdragon 8 Elite Gen 5.ra Платформа гарантує максимальну швидкість роботи у додатках та іграх, а також підтримку передових ШІ-функцій.

Однією з головних переваг Xiaomi 17 Max стала його автономність. Пристрій оснастили акумулятором ємністю 8000 мА-год - це найбільша батарея в усій лінійці 17-ї серії. Розробники заявили, що така ресурсність забезпечить стабільну роботу протягом кількох днів навіть при інтенсивному навантаженні.

Професійні камери від Leica

На відміну від інших моделей серії, які переважно використовують 50-мегапіксельні сенсори, версія Max робить крок вперед у питанні деталізації.

Що отримають користувачі:

Основний модуль: сенсор із роздільною здатністю 200 Мп, що дозволяє робити винятково чіткі знімки та здійснювати цифровий кроп без втрати якості.

Телеоб’єктив: перископічна лінза з трикратним оптичним зумом.

Оптика: як і раніше, камери налаштовані фахівцями Leica, що гарантує фірмову передачу кольорів та високу якість оптики.

Хоча офіційна презентація спочатку відбудеться у Китаї, останні витоки вказують на те, що Xiaomi планує представити модель 17 Max і на глобальному ринку.

