Передача Данії своєї артилерії Україні може надихнути інші країни, - Каллас

Вона зазначила, що країни Заходу не можуть марно витрачати час, адже Україна передусім потребує термінової допомоги зі зброєю.

"Я сподіваюся, що недавнє рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", - сказала очільник естонського уряду.

Вона нагадала, що впродовж наступних чотирьох років Естонія буде виділяти на військову підтримку України по 0,25% ВВП країни.

"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання. Я рада, що ця пропозиція знаходить підтримку серед союзників і партнерів", - зазначила Каллас.

Вона також наголосила, що єдність - "найсильніша валюта".

"Разом ми можемо допомогти Україні виграти цю війну. В нас є ресурси, економічна міць і знання. Наші війська сильніші за російські, і ми не повинні боятися своєї власної сили", - додала вона.

Військова допомога України від Данії

Нещодавно Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі. Вона також закликала партнерів збільшити постачання зброї Україні.

22 лютого уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Під час зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен було обговорено питання спільного оборонного виробництва. Україна і Данія домовилися про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму.

Тим часом прем'єр Естонії Кая Каллас закликала інші країни передати допомогу Україні зі своїх складів.

А міністр оборони Естонії Мартін Херем заявив, що деякі зміни на фронті в Україні можна буде побачити у другій половині 2024 року.

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