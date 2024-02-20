Прем'єр Естонії закликала інші країни передати допомогу Україні зі своїх складів

Естонські політики постійно думають про те, що ще можна дати Україні, і на складах інших країн напевно є речі, якими можна було б підтримати Україну.

"Якщо у нас є прогалини, то давайте подумаємо, як їх заповнити. У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах. На все це потрібен час. Тому нам потрібно ще подумати про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край цій війні", - сказала вона.

Каллас оцінила пропозицію Чехії

За її словами, якщо нещодавнє повідомлення президента Чехії Петра Павела про те, що у світі є 800 000 снарядів, які можна передати Україні, відповідає дійсності, то необхідно почати перемовини, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.

"Я вважаю, що, коли чехи оприлюднили це, вони провели дослідницьку роботу і поспілкувалися. Ті країни, у яких снаряди є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні", - заявила вона.

Прем'єр також додала, що це питання і до великих союзників. Вона заявила, що Естонія постійно думає про те, що ще може дати, щоб допомогти українцям. Каллас вірить, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли.

Питання безпеки не у всіх країнах є пріоритетом

Каллас визнала, що в багатьох країнах питання безпеки не стоять на першому місці.

"Якщо ми візьмемо опитування про те, які теми пов'язані з виборами до Європарламенту в різних країнах, то, по-моєму, в Данії, Польщі та Естонії головним питанням є безпека, тобто те, що хвилює людей", - повідомила політик.

Проте в інших країн пріоритетом серед проблем є питання клімату та міграції. На Мюнхенській конференції з безпеки вона зустрілася з кількома прем'єр-міністрами, і вони сказали, що громадська думка в їхніх країнах змінюється.

Мюнхенська конференція з безпеки-2024

З 16 по 18 лютого відбулася щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Однією з ключових тем була фінансова допомога Україні.

Під час виступу на панелі зібрання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив, що через 5-8 років Росія нападе на одну з країн ЄС і НАТО та закликав підготуватися до "найгіршого сценарію".

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включно з початком війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.