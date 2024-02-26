В Естонії припустили, коли можна буде очікувати на зміну ситуації на фронті в Україні

Деякі зміни на фронті в Україні можна буде побачити в другій половині поточного року. Однак для цього Україна має отримати нове ППО і далекобійну зброю.

Про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"За останній час серйозних змін на фронті не відбулося, і я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася, патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну. Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед, і тому ситуація на фронті дуже напружена", - заявив він.

За словами Херема, українські можливості, як і раніше, поступаються російським.

"Підраховано, що Росія вклала у війну втричі більше, ніж, наприклад, сукупна підтримка Заходу. Тож у цьому відношенні Україна змогла домогтися успіху, оскільки їй, як і раніше, вдається стримувати російський наступ", - підкреслив він.

Естонський генерал припустив, що Росія на фронті може продовжувати просуватися на сотні метрів, місцями на кілометр, зазнаючи при цьому величезних втрат.

"Якщо Україні буде виділено кошти як на протиповітряну оборону, так і на далекобійні системи - а я думаю, що це станеться в першій половині цього року, - то ми зможемо побачити деякі зміни в другій половині цього року", - підкреслив він.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по двох зенітних ракетних комплексах противника.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що за останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терни. За попередньою інформацією, ЗСУ відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).

Крім цього, українські військові здійснили відхід від села Ластівчине Донецької області.

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