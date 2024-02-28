Передача Дании своей артиллерии Украине может вдохновить другие страны, - Каллас

Она отметила, что страны Запада не могут напрасно тратить время, ведь Украина прежде всего нуждается в срочной помощи оружием.

"Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", - сказала глава эстонского правительства.

Она напомнила, что в течение следующих четырех лет Эстония будет выделять на военную поддержку Украины по 0,25% ВВП страны.

"Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией в течение следующих четырех лет составит 0,25% от нашего ВВП. Призываем все другие государства, поддерживающие Украину, взять на себя аналогичное обязательство. Я рада, что это предложение находит поддержку среди союзников и партнеров", - отметила Каллас.

Она также подчеркнула, что единство - "самая сильная валюта".

"Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы", - добавила она.

Военная помощь Украине от Дании

Недавно Дания решила передать Украине всю артиллерию, которую имеет в запасе. Она также призвала партнеров увеличить поставки оружия Украине.

22 февраля правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов.

Во время встречи президента Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен был обсужден вопрос совместного оборонного производства. Украина и Дания договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума.

Тем временем премьер Эстонии Кая Каллас призвала другие страны передать помощь Украине со своих складов.

А министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что некоторые изменения на фронте в Украине можно будет увидеть во второй половине 2024 года.

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