Головна » Новини » Політика

Перед зустріччю Віткоффа з Путіним у Москву приїхав топдипломат з Китаю

Москва, Вівторок 02 грудня 2025 16:14
Перед зустріччю Віткоффа з Путіним у Москву приїхав топдипломат з Китаю Фото: глава МЗС Китаю Ван І та глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Китайський міністр закордонних справ Ван І навідався з візитом в Москву та провів переговори зі своїм російським візаві Сергієм Лавровим. Це відбувається в той самий день, коли спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівські ЗМІ.

Зустріч Шойгу та глави МЗС Китаю в Москві

Глава МЗС Сергій Шойгу сьогодні в Москві проводить переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Як передає російський "Інтерфакс", сторони проводять "консультації з питань стратегічної безпеки та військової співпраці".

Тобто формально глава МЗС Китаю перебуває в РФ в межах 20-го раунду російсько-китайських консультацій зі стратегічної безпеки. Однак паралельно - проходить підготовка переговорів делегації США з Путіним.

Переговори американців з Путіним щодо мирного плану

У Москві вже перебуває американська делегація. Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер уже зустрілися зі спецпредставником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Очікується, що переговори американців безпосередньо з Володимиром Путіним щодо так званого мирного плану розпочнуться незабаром.

Сигнал Путіна для Заходу і Китаю

В українському Центрі протидії дезінформації тим часом зазначають, що напередодні візиту Віткоффа глава Кремля демонструє готовність Росії продовжувати війну й у 2026 році. Окремо цей сигнал адресований і Китаю.

"Ключова мета РФ, схоже - це зробити все, аби головний тиск в питанні плану про мир був на Україну. Тому вони і влаштовують ось це когнітивне шоу", - написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні у Москві спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з диктатором Володимиром Путіним для обговорення останньої версії "мирного плану" щодо завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За заявами Кремля, в американській делегації більше нікого не буде, крім перекладачів. Перед поїздкою у Москву Віткофф і українська делегація провели тривалі переговори у Женеві та Флориді.

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі зазначив, що остання версія "мирного плану" виглядає краще, а також отримав детальний звіт від делегації.

Мирний план США, який Віткофф просував цього року, спочатку складався з 28 пунктів і передбачав поступки, які Україна відкидала - включно зі скороченням війська, здачею Донбасу та відмовою від НАТО. Після американо-українських перемовин план, попередньо, скоротили до 19 пунктів із урахуванням українських інтересів і тепер представлять росіянам.

Мирні переговори мирний план США Китай Сполучені Штати Америки Російська Федерація Стів Віткофф
