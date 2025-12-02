Перед зустріччю Віткоффа з Путіним у Москву приїхав топдипломат з Китаю

Китайський міністр закордонних справ Ван І навідався з візитом в Москву та провів переговори зі своїм російським візаві Сергієм Лавровим. Це відбувається в той самий день, коли спецпосланець США Стів Віткофф зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівські ЗМІ.

Зустріч Шойгу та глави МЗС Китаю в Москві

Глава МЗС Сергій Шойгу сьогодні в Москві проводить переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Як передає російський "Інтерфакс", сторони проводять "консультації з питань стратегічної безпеки та військової співпраці".

Тобто формально глава МЗС Китаю перебуває в РФ в межах 20-го раунду російсько-китайських консультацій зі стратегічної безпеки. Однак паралельно - проходить підготовка переговорів делегації США з Путіним.

Переговори американців з Путіним щодо мирного плану

У Москві вже перебуває американська делегація. Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер уже зустрілися зі спецпредставником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Очікується, що переговори американців безпосередньо з Володимиром Путіним щодо так званого мирного плану розпочнуться незабаром.

Сигнал Путіна для Заходу і Китаю

В українському Центрі протидії дезінформації тим часом зазначають, що напередодні візиту Віткоффа глава Кремля демонструє готовність Росії продовжувати війну й у 2026 році. Окремо цей сигнал адресований і Китаю.