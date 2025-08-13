Перед зустріччю з Трампом. Путін переконаний у своїй "перемозі" в Україні, - Bloomberg
Диктатор РФ Володимир Путін вирушає на саміт з американським лідером Дональдом Трампом, запланований на п’ятницю в Алясці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Кремль розраховує використати військові "успіхи" на сході України, щоб домогтися значних поступок у переговорах.
Путін почувається нібито впевнено після літнього наступу, в ході якого російські війська нібито "прорвали" оборону ЗСУ в районі Добропілля Донецької області.
За інформацією , моніторингові групи повідомляли, що окупаційні сили намагаються вийти до траси, яка з’єднує місто з Краматорськом.
Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що лише кілька російських диверсійних груп прорвалися через оборону, і запевнив, що українські сили відновлюють контроль над позиціями.
Водночас він визнав складну ситуацію в Донецькій та Запорізькій областях.
За його словами, Росія може перекинути до 30 тис. військових з півночі Сумської області на південний напрямок уже до кінця серпня.
За даними джерел видання, Москва наполягає, щоб Київ вивів війська з Донецької та Луганської областей, а також погодився на фіксацію лінії фронту з залишенням під російським контролем частини Херсонщини та Запоріжжя.
Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від жодного квадратного кілометра території:
Нагадаємо, що сьогодні речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов наголосив, що підрозділи російських військ, які просувалися біля Добропілля на Покровському напрямку, наразі виявляються й ліквідуються силами оборони України.
Трамп про можливий "обмін територіями"
Президент США Дональд Трамп допустив можливість територіального обміну між Росією та Україною під час майбутніх переговорів.
За його словами, ситуація на сході України залишається складною, проте обговорюється сценарій, у якому частина територій може повернутися під контроль Києва, а також можливий "взаємний обмін" землями на користь обох сторін.
Трамп оголосив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. За інформацією CBS News, існує ймовірність, що до саміту приєднається і президент України Володимир Зеленський.
Сам Зеленський вже заявив, що Україна не поступиться російським окупантам жодною своєю територією, підкресливши, що питання територій неможливо відокремлювати від гарантій безпеки країни.