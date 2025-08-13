ua en ru
Перед встречей с Трампом. Путин убежден в своей "победе" в Украине, - Bloomberg

Среда 13 августа 2025 14:56
UA EN RU
Перед встречей с Трампом. Путин убежден в своей "победе" в Украине, - Bloomberg Фото: Диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Диктатор РФ Владимир Путин отправляется на саммит с американским лидером Дональдом Трампом, запланированный на пятницу в Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Кремль рассчитывает использовать военные "успехи" на востоке Украины, чтобы добиться значительных уступок в переговорах.

Путин чувствует себя якобы уверенно после летнего наступления, в ходе которого российские войска якобы "прорвали" оборону ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.

По информации , мониторинговые группы сообщали, что оккупационные силы пытаются выйти к трассе, которая соединяет город с Краматорском.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что лишь несколько российских диверсионных групп прорвались через оборону, и заверил, что украинские силы восстанавливают контроль над позициями.

В то же время он признал сложную ситуацию в Донецкой и Запорожской областях.

По его словам, Россия может перебросить до 30 тыс. военных с севера Сумской области на южное направление уже до конца августа.

По данным источников издания, Москва настаивает, чтобы Киев вывел войска из Донецкой и Луганской областей, а также согласился на фиксацию линии фронта с оставлением под российским контролем части Херсонщины и Запорожья.

Зеленский заявил, что Украина не откажется ни от одного квадратного километра территории:

Напомним, что сегодня представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что подразделения российских войск, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас обнаруживаются и ликвидируются силами обороны Украины.

Трамп о возможном "обмене территориями"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена между Россией и Украиной в ходе предстоящих переговоров.

По его словам, ситуация на востоке Украины остается сложной, однако обсуждается сценарий, в котором часть территорий может вернуться под контроль Киева, а также возможен "взаимный обмен" землями в пользу обеих сторон.

Трамп объявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. По информации CBS News, существует вероятность, что к саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Зеленский уже заявил, что Украина не уступит российским оккупантам ни одной своей территории, подчеркнув, что вопрос территорий невозможно отделять от гарантий безопасности страны.

