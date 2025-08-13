Перед встречей с Трампом. Путин убежден в своей "победе" в Украине, - Bloomberg

Диктатор РФ Владимир Путин отправляется на саммит с американским лидером Дональдом Трампом, запланированный на пятницу в Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, Кремль рассчитывает использовать военные "успехи" на востоке Украины, чтобы добиться значительных уступок в переговорах.

Путин чувствует себя якобы уверенно после летнего наступления, в ходе которого российские войска якобы "прорвали" оборону ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.

По информации , мониторинговые группы сообщали, что оккупационные силы пытаются выйти к трассе, которая соединяет город с Краматорском.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что лишь несколько российских диверсионных групп прорвались через оборону, и заверил, что украинские силы восстанавливают контроль над позициями.

В то же время он признал сложную ситуацию в Донецкой и Запорожской областях.

По его словам, Россия может перебросить до 30 тыс. военных с севера Сумской области на южное направление уже до конца августа.

По данным источников издания, Москва настаивает, чтобы Киев вывел войска из Донецкой и Луганской областей, а также согласился на фиксацию линии фронта с оставлением под российским контролем части Херсонщины и Запорожья.

Зеленский заявил, что Украина не откажется ни от одного квадратного километра территории: