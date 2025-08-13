Перед встречей с Трампом. Путин убежден в своей "победе" в Украине, - Bloomberg
Диктатор РФ Владимир Путин отправляется на саммит с американским лидером Дональдом Трампом, запланированный на пятницу в Аляске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, Кремль рассчитывает использовать военные "успехи" на востоке Украины, чтобы добиться значительных уступок в переговорах.
Путин чувствует себя якобы уверенно после летнего наступления, в ходе которого российские войска якобы "прорвали" оборону ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.
По информации , мониторинговые группы сообщали, что оккупационные силы пытаются выйти к трассе, которая соединяет город с Краматорском.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что лишь несколько российских диверсионных групп прорвались через оборону, и заверил, что украинские силы восстанавливают контроль над позициями.
В то же время он признал сложную ситуацию в Донецкой и Запорожской областях.
По его словам, Россия может перебросить до 30 тыс. военных с севера Сумской области на южное направление уже до конца августа.
По данным источников издания, Москва настаивает, чтобы Киев вывел войска из Донецкой и Луганской областей, а также согласился на фиксацию линии фронта с оставлением под российским контролем части Херсонщины и Запорожья.
Зеленский заявил, что Украина не откажется ни от одного квадратного километра территории:
Напомним, что сегодня представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что подразделения российских войск, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас обнаруживаются и ликвидируются силами обороны Украины.
Трамп о возможном "обмене территориями"
Президент США Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена между Россией и Украиной в ходе предстоящих переговоров.
По его словам, ситуация на востоке Украины остается сложной, однако обсуждается сценарий, в котором часть территорий может вернуться под контроль Киева, а также возможен "взаимный обмен" землями в пользу обеих сторон.
Трамп объявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. По информации CBS News, существует вероятность, что к саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.
Сам Зеленский уже заявил, что Украина не уступит российским оккупантам ни одной своей территории, подчеркнув, что вопрос территорий невозможно отделять от гарантий безопасности страны.