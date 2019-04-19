Перед вторым туром все избиркомы взяли под охрану

Перед вторым туром выборов 2019 правоохранители взяли под охрану все окружные избирательные комиссии. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

По его словам, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии перешли на усиленные меры и готовы обеспечить порядок во время второго тура выборов.

"Все 199 окружных избирательных комиссий взяты под охрану. Сегодня завершается доставка бюллетеней. С сегодняшнего дня полиция начала брать под охрану участковые избирательные комиссии. С завтрашнего дня начинается день тишины, подразделения полиции будут жестко реагировать на все нарушения избирательного законодательства", - отметил Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований будет работать в особом порядке в день повторного голосования. Бюро будет мониторить нарушения, а также принимать сообщения о нарушениях.

На этой неделе Центральная избирательная комиссия доформировала состав участковых комиссий. К работе на участках в последний момент пришлось привлечь 60 тысяч человек.