Перед другим туром всі виборчкоми взяли під охорону

Перед другим туром виборів 2019 правоохоронці взяли під охорону всі окружні виборчі комісії. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

За його словами, підрозділи Національної поліції та Національної гвардії перейшли на посилені заходи і готові забезпечити порядок під час другого туру виборів.

"Усі 199 окружних виборчих комісій взято під охорону. Сьогодні завершується доставка бюлетенів. З сьогоднішнього дня поліція почала брати під охорону дільничні виборчі комісії. З завтрашнього дня починається день тиші, підрозділи поліції будуть жорстко реагувати на всі порушення виборчого законодавства", - зазначив Фацевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань буде працювати в особливому порядку в день повторного голосування. Бюро буде моніторити порушення, а також приймати повідомлення про порушення.

Цього тижня Центральна виборча комісія доформувала склад дільничних комісій. До роботи на дільницях в останній момент довелося залучити 60 тисяч осіб.