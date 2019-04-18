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ГБР будет работать в особом порядке в день выборов

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 18:58
ГБР будет работать в особом порядке в день выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР будет мониторить нарушения, подследственны бюро

В день повторного голосования на очередных выборов президента Украины 21 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) будет работать в особом порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

Отмечается, что в особом порядке работать центральный аппарат и территориальные управления ГБР.

Бюро будет мониторить нарушения избирательного законодательства и круглосуточно принимать сообщения о возможных нарушениях, совершенных субъектами, подследственными ГБР.

ГБР будет работать в особом порядке в день выборовРБК-Украина писало, что в четверг, 18 апреля, правоохранители перешли на усиленный режим работы перед вторым туром президентских выборов.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

Кроме того, во время второго тура выборов в Украине несения службы на границе будут обеспечивать 6 тыс. пограничников.

Напомним, что для обеспечения порядка на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля привлекут до 10 тысяч правоохранителей.

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