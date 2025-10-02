Флешбек з 2022 року? Путіну "важко повірити" у плани нападу на НАТО

"Це ж було вже"

Зазначимо, що перед нападом на Україну та початком повномасштабної війни російський диктатор та його поплічники робили схожі заяви. Наприклад, 3 листопада 2021 року прессекретар МЗС Росії Марія Захарова назвала "фейками" дані західних ЗМІ та розвідок про зосередження російських військ біля кордонів України.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков кілька разів заявив, що "Росія ні на кого перша не нападала" і що заяви про загрозу війни - це "порожнє безпідставне нагнітання напруженості".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 січня 2022 року навіть дозволив собі висміяти тодішнього державного секретаря США Ентоні Блінкена. А 15 лютого, за дев'ять днів до початку війни, заявив, що повідомлення про можливий напад Росії на Україну - це "інформаційний тероризм".

Безпосередньо Путін неодноразово також брехав про те, що війни з Україною не буде, а пересування та зосередження військ РФ - це "право Росії", яке "не становить ні для кого загрози".

Диктатор також неодноразово стверджував, що "не може бути й думки" про війну між Україною та РФ. Навіть вранці 24 лютого 2022 року, коли вторгнення вже почалося, Путін продовжив брехати - заявивши, що Росія "не планує окуповувати Україну". Що, як зрозуміло, виявилося повною брехнею.

При цьому в червні 2025 року, під час Петербурзького економічного форуму, Путін вже робив заяви про плани РФ напасти на НАТО. Тоді він цинічно назвав такі дані "неймовірною брехнею". Цікаво, що як і у випадку з Україною, це стало реакцію Путіна на інформацію західних ЗМІ: ще у квітні видання The Wall Street Journal повідомило про підготовку та перекидання додаткових російських військ до кордонів з Європою.