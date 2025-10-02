Флэшбек с 2022 года? Путину "трудно поверить" в планы нападения на НАТО

"Це ж було вже"

Отметим, что перед нападением на Украину и началом полномасштабной войны российский диктатор и его приспешники делали похожие заявления. Например, 3 ноября 2021 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала "фейками" данные западных СМИ и разведок о сосредоточении российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков несколько раз заявил, что "Россия ни на кого первая не нападала" и что заявления об угрозе войны - это "пустое безосновательное нагнетание напряженности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января 2022 года даже позволил себе высмеять тогдашнего государственного секретаря США Энтони Блинкена. А 15 февраля, за девять дней до начала войны, заявил, что сообщения о возможном нападении России на Украину - это "информационный терроризм".

Непосредственно Путин неоднократно также врал о том, что войны с Украиной не будет, а передвижение и сосредоточение войск РФ - это "право России", которое "не представляет ни для кого угрозы".

Диктатор также неоднократно утверждал, что "не может быть и мысли" о войне между Украиной и РФ. Даже утром 24 февраля 2022 года, когда вторжение уже началось, Путин продолжил врать - заявив, что Россия "не планирует оккупировать Украину". Что, как понятно, оказалось полной ложью.

При этом в июне 2025 года, во время Петербургского экономического форума, Путин уже делал заявления о планах РФ напасть на НАТО. Тогда он цинично назвал такие данные "невероятной ложью". Интересно, что, как и в случае с Украиной, это стало реакцией Путина на информацию западных СМИ: еще в апреле издание The Wall Street Journal сообщило о подготовке и переброске дополнительных российских войск к границам с Европой.