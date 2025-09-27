Перед виборами у Молдові запустили фейки про "війну за Україну"

Адміністрація президента Молдови Маї Санду попередила громадян, що в соціальних мережах активно поширюється фейкова інформація про нібито "домовленості про відправку молдовських військ" в Україну воювати з Росією.

У Санду нагадали, що Молдова нейтральна держава, тож всі ці "інсайди" - це просто фейки. Їх створили для залякування людей перед виборами.

"Молдова - нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ - відверта брехня. Не дозволяйте себе обманювати: правда і наша єдність - найкращий захист", - сказав прессекретар президента Молдови Ігор Захаров.