Перед виборами у Молдові запустили фейки про "війну за Україну"

У Молдові перед виборами через пропагандистські акаунти в соціальних мережах активно поширюються фейки про нібито "відправку військ до України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Newsmaker.
Адміністрація президента Молдови Маї Санду попередила громадян, що в соціальних мережах активно поширюється фейкова інформація про нібито "домовленості про відправку молдовських військ" в Україну воювати з Росією.
У Санду нагадали, що Молдова нейтральна держава, тож всі ці "інсайди" - це просто фейки. Їх створили для залякування людей перед виборами.
"Молдова - нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ - відверта брехня. Не дозволяйте себе обманювати: правда і наша єдність - найкращий захист", - сказав прессекретар президента Молдови Ігор Захаров.
У Молдові 28 вересня відбудуться парламентські вибори. Російський режим усіма силами та різними методами намагається вплинути на їх результат, просуваючи підконтрольні Кремлю "політсили".
Обиратися буде 101 депутат, вибори пройдуть за новим Електоральним кодексом. У країні відкриють 2000 дільниць, ще 300 буде відкрито за кордоном. Великі надії демократичних сил покладаються на молдовську діаспору, частка якої серед 3,2 млн зареєстрованих виборців доволі чимала.
За словами президента Молдови Санду, якщо проросійські сили переможуть, РФ зможе використовувати Молдову як плацдарм для вторгнення в Одеську область.
