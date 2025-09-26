ua en ru
Як діаспора може вплинути на вибори у Молдові та чому цього разу все інакше

П'ятниця 26 вересня 2025 09:34
Як діаспора може вплинути на вибори у Молдові та чому цього разу все інакше Фото ілюстративне: вибори у Молдові (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Ірина Глухова

У Молдові на парламентських виборах важливу роль може зіграти діаспора, проте цього разу її вплив може відрізнятися від попередніх виборів, коли обирали президента.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах".

Як пояснив політичний аналітик Руслан Рохов, соціологічні опитування в Молдові не враховують цілої низки чинників. З одного боку, це діаспора в Європі.

На президентських виборах минулого року голоси закордонних молдован стали вирішальними для перемоги Майї Санду. Та цього разу все може скластися інакше.

"Я думаю, що більше половини діаспори мала б проголосувати точно за партію "Дія і Солідарність". Інша справа, що за збільшення кількості можуть бути якісь відхилення, тому що відкрили більше виборчих дільниць і дали більше бюлетенів для діаспори", - сказав Рохов.

Йдеться, зокрема, про фактор Румунії. За офіційними даними влади Молдови, понад мільйон громадян країни також мають румунський паспорт.

Днями ультраправий лідер партії AUR із проросійськими поглядами Джордже Сіміон, який цієї весни ледь не став президентом Румунії, закликав своїх прихильників не голосувати за PAS і підтримати ще одну партію - "Демократія вдома" (Democraţia Acasă).

Вибори у Молдові

У неділю, 28 вересня 2025 року в Молдові відбудуться парламентські вибори, на яких обиратимуть усіх 101 депутата за новим Електоральним кодексом.

У країні відкриють майже дві тисячі дільниць та ще понад три сотні за кордоном, адже у списку виборців зареєстровано понад 3,2 мільйона громадян, зокрема й велика діаспора.

Ці вибори визначать, чи збережеться курс на інтеграцію з ЄС, чи ж у парламенті посиляться проросійські сили.

Як нещодавно попередила президент Майя Санду, якщо Росія контролюватиме Молдову, вона стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область. Перемога проросійський сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна.

