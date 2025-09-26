Як діаспора може вплинути на вибори у Молдові та чому цього разу все інакше

У Молдові на парламентських виборах важливу роль може зіграти діаспора, проте цього разу її вплив може відрізнятися від попередніх виборів, коли обирали президента.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах".

Як пояснив політичний аналітик Руслан Рохов, соціологічні опитування в Молдові не враховують цілої низки чинників. З одного боку, це діаспора в Європі.

На президентських виборах минулого року голоси закордонних молдован стали вирішальними для перемоги Майї Санду. Та цього разу все може скластися інакше.

"Я думаю, що більше половини діаспори мала б проголосувати точно за партію "Дія і Солідарність". Інша справа, що за збільшення кількості можуть бути якісь відхилення, тому що відкрили більше виборчих дільниць і дали більше бюлетенів для діаспори", - сказав Рохов.

Йдеться, зокрема, про фактор Румунії. За офіційними даними влади Молдови, понад мільйон громадян країни також мають румунський паспорт.

Днями ультраправий лідер партії AUR із проросійськими поглядами Джордже Сіміон, який цієї весни ледь не став президентом Румунії, закликав своїх прихильників не голосувати за PAS і підтримати ще одну партію - "Демократія вдома" (Democraţia Acasă).