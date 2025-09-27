Перед выборами в Молдове запустили фейки о "войне за Украину"

Администрация президента Молдовы Майи Санду предупредила граждан, что в социальных сетях активно распространяется фейковая информация о якобы "договоренности об отправке молдавских войск" в Украину воевать с Россией.

У Санду напомнили, что Молдова нейтральное государство, поэтому все эти "инсайды" - это просто фейки. Их создали для запугивания людей перед выборами.

"Молдова - нейтральное государство и останется таким. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск - откровенная ложь. Не позволяйте себя обманывать: правда и наше единство - лучшая защита", - сказал пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров.