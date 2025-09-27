Перед выборами в Молдове запустили фейки о "войне за Украину"

В Молдове перед выборами через пропагандистские аккаунты в социальных сетях активно распространяются фейки о якобы "отправке войск в Украину".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.
Администрация президента Молдовы Майи Санду предупредила граждан, что в социальных сетях активно распространяется фейковая информация о якобы "договоренности об отправке молдавских войск" в Украину воевать с Россией.
У Санду напомнили, что Молдова нейтральное государство, поэтому все эти "инсайды" - это просто фейки. Их создали для запугивания людей перед выборами.
"Молдова - нейтральное государство и останется таким. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск - откровенная ложь. Не позволяйте себя обманывать: правда и наше единство - лучшая защита", - сказал пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров.
В Молдове 28 сентября состоятся парламентские выборы. Российский режим всеми силами и различными методами пытается повлиять на их результат, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".
Избираться будет 101 депутат, выборы пройдут по новому Электоральному кодексу. В стране откроют 2000 участков, еще 300 будет открыто за рубежом. Большие надежды демократических сил возлагаются на молдавскую диаспору, доля которой среди 3,2 млн зарегистрированных избирателей довольно немалая.
По словам президента Молдовы Санду, если пророссийские силы победят, РФ сможет использовать Молдову как плацдарм для вторжения в Одесскую область.
Подробнее о предстоящих выборах в Молдове - в материале РБК-Украина.