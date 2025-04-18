Перед Великоднем поліція звернулася до українців: що варто знати

Під час Великодня варто пам’ятати про підступність Росії та бути максимально уважними, оскільки, попри свято, ворог може вдатися до будь-яких дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Національної поліції Юлія Гірдвіліс у телемарафоні.

За словами Гірдвіліс, під час Великодня й надалі діятимуть певні обмеження через воєнний стан. Зокрема, розклад богослужінь складено з урахуванням дії комендантського часу, у зв’язку з чим необхідно планувати додатковий час на дорогу, а також своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У правоохоронців також можна дізнатися, де розташоване найближче укриття.

"І звичайно пам'ятаймо, що ворог підступний. Він може вдатися до будь-яких дій, незалежно, чи це Великдень, чи якийсь не святковий день. Тому треба бути максимально уважними", - додала вона.

Спікер Національної поліції також закликала звертатися до поліції за телефоном 102 або повідомляти найближчий наряд про підозрілих осіб - зокрема тих, хто щось фотографує чи виявляє незвичну зацікавленість певними об’єктами або спорудами.