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Перед Пасхой полиция обратилась к украинцам: что стоит знать

Пятница 18 апреля 2025 11:43
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Перед Пасхой полиция обратилась к украинцам: что стоит знать Иллюстративное фото: в полиции обратились к украинцам перед Пасхой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время Пасхи стоит помнить о коварстве России и быть максимально внимательными, поскольку, несмотря на праздник, враг может прибегнуть к любым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной полиции Юлия Гирдвилис в телемарафоне.

По словам Гирдвилис, во время Пасхи и в дальнейшем будут действовать определенные ограничения из-за военного положения. В частности, расписание богослужений составлено с учетом действия комендантского времени, в связи с чем необходимо планировать дополнительное время на дорогу, а также своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

У правоохранителей также можно узнать, где расположено ближайшее укрытие.

"И конечно помните, что враг коварен. Он может прибегнуть к любым действиям, независимо, это Пасха или какой-то не праздничный день. Поэтому надо быть максимально внимательными", - добавила она.

Спикер Национальной полиции также призвала обращаться в полицию по телефону 102 или сообщать ближайший наряд о подозрительных лицах - в частности тех, кто что-то фотографирует или проявляет необычную заинтересованность определенными объектами или сооружениями.

Усиление мер безопасности во время Пасхи

В течение последних месяцев Российская Федерация (РФ) значительно активизировала обстрелы гражданской инфраструктуры на территории Украины. В частности, 13 апреля, во время празднования Вербного воскресенья, российские войска нанесли удар по центру Сум, что привело к гибели 35 человек.

В связи с этим в ряде украинских областей перед Пасхой было принято решение об усилении мер безопасности. В то же время некоторые регионы, наоборот, ослабили определенные ограничения, в частности комендантский час.

Тем временем в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) предупредили о росте пассажиропотока на границе, в связи с чем на отдельных направлениях возможно образование очередей.

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