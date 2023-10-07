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Перед пуском "Іскандерів" РФ ретельно аналізує дані розвідки, - Ігнат

Субота 07 жовтня 2023 00:07
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Перед пуском "Іскандерів" РФ ретельно аналізує дані розвідки, - Ігнат Фото: начальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Антон Малиновський

Перш ніж запускати по території України дорогі ракети типу "Іскандер", Росія детально аналізує дані розвідки.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на Українське Радіо.

"Уся інформація перед ударом ретельно аналізується, вивчається. Просто так ракету "Іскандер" вони не випускають. Ракета коштує мільйони, у них їх небагато загалом. Тому противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що агенти РФ можуть координувати удари, а також закликав українців не обговорювати інформацію про масові заходи і подібні речі телефоном, адже їх можна прослухати.

Російські удари "Іскандерами"

5 жовтня російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області ракетою "Іскандер". Влучили в магазин і кафе, де на той момент проходили поминки за загиблим військовим.

Згідно з останніми даними, внаслідок удару росіян по Грозі загинули 52 людей. Одна з постраждалих померла в медзакладі.

А вчора, 6 жовтня, вранці РФ вдарила "Іскандерами" по ценру Харкова, зруйнувавши житлові будинки. За останніми даними, постраждало 30 людей, двоє загинули.

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