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Перед пуском "Искандеров" РФ тщательно анализирует данные разведки, - Игнат

Суббота 07 октября 2023 00:07
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Перед пуском "Искандеров" РФ тщательно анализирует данные разведки, - Игнат Фото: начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Антон Малиновский

Прежде чем запускать по территории Украины дорогие ракеты типа "Искандер", Россия подробно анализирует данные разведки.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Украинское Радио.

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают. Ракета стоит миллионы, у них их немного в целом. Поэтому противник подробно просчитывает планы, использует все данные разведок", - отметил Игнат.

Он также добавил, что агенты РФ могут координировать удары, а также призвал украинцев не обсуждать информацию о массовых мероприятиях и подобных вещах по телефону, ведь их можно прослушать.

Российские удары "Искандерами"

5 октября российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области ракетой "Искандер". Попали в магазин и кафе, где на тот момент проходили поминки за погибшим военным.

Согласно последним данным, в результате удара россиян по Грозе погибли 52 человека. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении.

А вчера, 6 октября, утром РФ ударила "Искандерами" по центру Харькова, разрушив жилые дома. По последним данным, пострадали 30 человек, двое погибли.

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