ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Перед переговорами с Ираном США "ударили" санкциями по Китаю

23:47 24.04.2026 Пт
2 мин
Удар по кошельку Тегерана. Как это повлияет на нефтяные доходы?
aimg Екатерина Коваль
Перед переговорами с Ираном США "ударили" санкциями по Китаю

Соединенные Штаты ввели санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода, а также десятков судоходных компаний и танкеров, которые транспортируют иранскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Еврокомиссар раскрыл позицию США относительно нефтяных санкций против РФ

Кого именно засанкционировали

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило в пятницу, что ввело ограничения против Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. - одного из китайских НПЗ, который ведомство назвало "одним из самых ценных покупателей" Тегерана.

Кроме того, санкции введены против около 40 судоходных компаний и танкеров, вовлеченных в транспортировку иранской нефти в рамках "теневого флота".

"Министерство финансов будет продолжать перекрывать сеть судов, посредников и покупателей, на которые Иран полагается для транспортировки своей нефти на мировые рынки", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Контекст: война в Иране и блокада

Санкции введены на фоне того, как США установили морскую блокаду против судов, связанных с Ираном, в Ормузском проливе. Цель - перекрыть поступление иранских нефтяных доходов после того, как Тегеран закрыл пролив в ответ на войну, развязанную США и Израилем.

Переговоры в Пакистане

Эти ограничения объявлены в тот же день, когда Белый дом сообщил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отправляются в Пакистан на выходные для переговоров с иранскими чиновниками.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил CNBC, что США перехватили лодку с "подарком" из Китая, завуалированно намекнув на возможные поставки оружия Тегерану.

Напомним, ранее Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет продажу, доставку и разгрузку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года. Разрешение действует до 16 мая.

Подобный шаг Вашингтон уже делал в марте, пытаясь стабилизировать цены на нефть, резко взлетевшие из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива.

В то же время 15 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продолжать смягчение санкций на российскую нефть для страны-агрессора. Министр энергетики США Крис Райт также выражал сомнение, что разрешение на покупку подсанкционной российской нефти будет продлено.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Китай Иран
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
