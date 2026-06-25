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Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори (супутникові знімки)

14:20 25.06.2026 Чт
2 хв
Паніка в Криму зростає, у заторах близько півтори тисячі авто
aimg Тетяна Степанова
Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори (супутникові знімки) Фото: перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У середу, 24 червня, супутник Planet Labs зафіксував скупчення автомобілів у бік Кримського мосту, що сягає більше 10 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Радіо Свободи "Схеми".

Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі.

Вони сягають більше десяти кілометрів - це приблизно півтори тисячі авто.

Рух мостом регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або загрозу атак українських морських дронів. А на тлі паливної кризи та відключень світла мешканці Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри залишити півострів.

Фото з супутника: перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори ("Схеми")

Також окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, що регулярно паралізує і цивільну, і військову логістику між півостровом та РФ.

Удари по Криму

Нагадаємо, цими вихідними в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом, а місцеві жителі біля Керченського морського порту бачили пожежу і густий дим.

Згдом президент України Володимир Зеленський підтвердив - українські військові завдали ударів по цілях по обидва боки Кримському мосту. Об'єкти розташовані приблизно за 300 км від лінії фронту.

Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки успішних ударів по російській логістиці та нафтових об'єктах у Криму.

Також відомо, що Росія перекидає системи протиповітряної оборони до Москви та району Керченського (Кримського) мосту - на інших напрямках захист суттєво послаблено.

Окрім того, серія землетрусів, яка днями сталася поблизу Криму, критично впливає на Кримський міст, який окупанти звели із порушенням будівельних норм. Підземні поштовхи дають "накопичувальний ефект", що зрештою може зруйнувати конструкцію.

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