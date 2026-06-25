Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори (супутникові знімки)

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У середу, 24 червня, супутник Planet Labs зафіксував скупчення автомобілів у бік Кримського мосту, що сягає більше 10 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Радіо Свободи "Схеми".